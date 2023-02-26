Eduardo Guerrero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Guerrero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduardo Guerrero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduardo Guerrero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduardo Guerrero 21 Şubat 2000 tarihinde Panama City şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Panama uyrukludur.Gerçek adı da Eduardo Antonio Guerrero Locano şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduardo Guerrero Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RELC SPORTS INC. yapmaktadır. Eduardo Guerrero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beitar Jerusalem futbol takımında oynamaktadır. Beitar Jerusalem takımına 21 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Eduardo Guerrero'nin Beitar Jerusalem ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eduardo Guerrero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eduardo Guerrero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Eduardo Guerrero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduardo Guerrero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Eylül 2018 yılında M. Tel Aviv U19

30 Haziran 2019 yılında Universitario

17 Temmuz 2019 yılında M. Tel Aviv

1 Ağustos 2019 yılında B TLV Bat Yam

31 Temmuz 2020 yılında M. Tel Aviv

2 Şubat 2022 yılında H. Jerusalem

30 Haziran 2022 yılında M. Tel Aviv

21 Ağustos 2022 yılında B. Jerusalem

30 Haziran 2023 yılında M. Tel Aviv

Eduardo Guerrero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduardo Guerrero şuan Beitar Jerusalem takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Eduardo Guerrero Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Panama takımında 19 numaralı formasıyla 25 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.