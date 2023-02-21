Oleksandr Saputin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Saputin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksandr Saputin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleksandr Saputin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleksandr Saputin 13 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Сапутін Олександр Ігорович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleksandr Saputin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oleksandr Saputin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zorya Lugansk U19 futbol takımında oynamaktadır. Zorya Lugansk U19 takımına 20 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Oleksandr Saputin'nin Zorya Lugansk U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Oleksandr Saputin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleksandr Saputin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oleksandr Saputin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleksandr Saputin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağustos 2020 yılında Zorya U19

Oleksandr Saputin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleksandr Saputin şuan Zorya Lugansk U19 takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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