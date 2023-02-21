Maksym Khlan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Khlan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksym Khlan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksym Khlan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksym Khlan 27 Ocak 2003 tarihinde Zhytomyr şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Хлань Максим Сергійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksym Khlan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maksym Khlan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zorya Luhansk futbol takımında oynamaktadır. Zorya Luhansk takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maksym Khlan'nin Zorya Luhansk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksym Khlan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksym Khlan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksym Khlan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksym Khlan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Karpaty U19

1 Ağustos 2020 yılında Karpaty

27 Ocak 2021 yılında Zorya U19

1 Temmuz 2022 yılında Zorya Luhansk

Maksym Khlan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksym Khlan şuan Zorya Luhansk takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Maksym Khlan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U21 takımında 20 numaralı formasıyla 5 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U17 takımında 10 numaralı formasıyla 26 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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