Volodymyr Brazhko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Volodymyr Brazhko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Volodymyr Brazhko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Volodymyr Brazhko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Volodymyr Brazhko 23 Ocak 2002 tarihinde Zaporizhya şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Бражко Володимир Володимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Volodymyr Brazhko Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Volodymyr Brazhko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zorya Luhansk futbol takımında oynamaktadır. Zorya Luhansk takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Volodymyr Brazhko'nin Zorya Luhansk ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Volodymyr Brazhko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Volodymyr Brazhko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Volodymyr Brazhko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Volodymyr Brazhko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Dynamo Kyiv II

1 Temmuz 2021 yılında Dynamo Kyiv U19

1 Temmuz 2022 yılında Dinamo Kiev

18 Temmuz 2022 yılında Zorya Luhansk

30 Haziran 2024 yılında Dinamo Kiev

Volodymyr Brazhko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Volodymyr Brazhko şuan Zorya Luhansk takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Volodymyr Brazhko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Metalurh Zaporizhya (-2015), Dynamo Kyiv (2016-2019)

Ukrayna U21 takımında 15 numaralı formasıyla 13 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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