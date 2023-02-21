İgor Kyryukhantsev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Kyryukhantsev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Kyryukhantsev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Kyryukhantsev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Kyryukhantsev 29 Ocak 1996 tarihinde Makiivka, Donetsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Кирюханцев Ігор Олегович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Kyryukhantsev Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. İgor Kyryukhantsev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zorya Luhansk futbol takımında oynamaktadır. Zorya Luhansk takımına 23 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. İgor Kyryukhantsev'nin Zorya Luhansk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İgor Kyryukhantsev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kiriukhantsev29/

İgor Kyryukhantsev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Kyryukhantsev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İgor Kyryukhantsev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Kyryukhantsev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Shakhtar U19

1 Temmuz 2014 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2016 yılında Shakhtar D.

1 Temmuz 2017 yılında FK Mariupol

30 Haziran 2021 yılında Shakhtar D.

2 Eylül 2021 yılında FK Oleksandriya

31 Aralık 2021 yılında Shakhtar D.

23 Eylül 2022 yılında Zorya Luhansk

İgor Kyryukhantsev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Kyryukhantsev şuan Zorya Luhansk takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İgor Kyryukhantsev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Shakhtar Donetsk

Ukrayna U21 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U16 takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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