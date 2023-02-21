Maksym İmerekov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym İmerekov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maksym İmerekov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maksym İmerekov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Maksym İmerekov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym İmerekov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maksym İmerekov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym İmerekov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksym İmerekov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksym İmerekov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksym İmerekov 23 Ocak 1991 tarihinde Makiivka, Donetsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Імереков Максим Ігорович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksym İmerekov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Maksym İmerekov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zorya Luhansk futbol takımında oynamaktadır. Zorya Luhansk takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Maksym İmerekov'nin Zorya Luhansk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksym İmerekov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksym İmerekov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Maksym İmerekov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksym İmerekov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Metalurg Z.

1 Ağustos 2013 yılında Belshina

8 Ağustos 2013 yılında Kulüpsüz

7 Şubat 2014 yılında PFK Oleksandria

26 Temmuz 2016 yılında Torpedo Zhodino

2 Ağustos 2017 yılında Ermis Aradippou

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

20 Eylül 2018 yılında Desna

1 Temmuz 2021 yılında Zorya Luhansk

Maksym İmerekov kimdir

Maksym İmerekov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksym İmerekov şuan Zorya Luhansk takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Maksym İmerekov nereli

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