Arseniy Batagov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arseniy Batagov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arseniy Batagov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Arseniy Batagov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Arseniy Batagov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arseniy Batagov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arseniy Batagov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arseniy Batagov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arseniy Batagov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arseniy Batagov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arseniy Batagov 5 Mart 2002 tarihinde Berezivka, Kharkiv Oblast şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Батагов Арсеній Павлович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arseniy Batagov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Arseniy Batagov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zorya Luhansk futbol takımında oynamaktadır. Zorya Luhansk takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Arseniy Batagov'nin Zorya Luhansk ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Arseniy Batagov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/arsenii_batagov/

Arseniy Batagov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arseniy Batagov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Arseniy Batagov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arseniy Batagov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Dnipro

1 Temmuz 2018 yılında SK Dnipro-1 U19

1 Ocak 2019 yılında SK Dnipro-1

1 Ocak 2022 yılında FK Polissya

30 Haziran 2022 yılında SK Dnipro-1

1 Temmuz 2022 yılında Zorya Luhansk

Arseniy Batagov kimdir

Arseniy Batagov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arseniy Batagov şuan Zorya Luhansk takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Metalist Kharkiv (2013-2015), DYuSSh Lyubotyn (2015-2016), Metalist Kharkiv (2016), Dnipro Dnipropetrovsk (2017-2018)

Arseniy Batagov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U21 takımında 16 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 15 numaralı formasıyla 13 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U16 takımında 17 numaralı formasıyla 17 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Arseniy Batagov nereli

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