Mykyta Burda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mykyta Burda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mykyta Burda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mykyta Burda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mykyta Burda 24 Mart 1995 tarihinde Yenakiieve, Donetsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Бурда Микита Валерійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mykyta Burda Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GG11 yapmaktadır. Mykyta Burda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Kiev futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Kiev takımına 1 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. Mykyta Burda'nin Dinamo Kiev ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mykyta Burda Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/n.burda26/

Mykyta Burda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mykyta Burda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mykyta Burda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mykyta Burda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Dynamo Kyiv U17

1 Şubat 2013 yılında Dynamo Kyiv U19

1 Temmuz 2013 yılında Dynamo Kyiv II

1 Ocak 2015 yılında Dinamo Kiev

Mykyta Burda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mykyta Burda şuan Dinamo Kiev takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Mykyta Burda Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna takımında 5 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U21 takımında 5 numaralı formasıyla 5 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Ukrayna U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U16 takımında 3 numaralı formasıyla 19 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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