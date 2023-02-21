Dmytro Matsapura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmytro Matsapura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmytro Matsapura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmytro Matsapura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmytro Matsapura 10 Mart 2000 tarihinde Kharkiv şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Мацапура Дмитро Сергійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmytro Matsapura Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Dmytro Matsapura, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zorya Luhansk futbol takımında oynamaktadır. Zorya Luhansk takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dmytro Matsapura'nin Zorya Luhansk ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dmytro Matsapura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmytro Matsapura isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dmytro Matsapura Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmytro Matsapura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Zorya U19

1 Temmuz 2018 yılında Zorya II

1 Temmuz 2021 yılında Zorya Luhansk

Dmytro Matsapura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmytro Matsapura şuan Zorya Luhansk takımında oynamakta ve 53 numaralı formayı giymektedir.

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