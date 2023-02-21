Oleg Danchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleg Danchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oleg Danchenko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oleg Danchenko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oleg Danchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleg Danchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oleg Danchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleg Danchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleg Danchenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleg Danchenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleg Danchenko 1 Ağustos 1994 tarihinde Zaporizhya şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Данченко Олег Сергійович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleg Danchenko Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Oleg Danchenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zorya Luhansk futbol takımında oynamaktadır. Zorya Luhansk takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Oleg Danchenko'nin Zorya Luhansk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oleg Danchenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/danchenko_94/

Oleg Danchenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleg Danchenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Oleg Danchenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleg Danchenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Khmelnytskyi

1 Ocak 2012 yılında Chornomorets II

20 Mart 2014 yılında Chornomorets

29 Şubat 2016 yılında Shakhtar D.

1 Mart 2016 yılında Chornomorets

30 Haziran 2016 yılında Shakhtar D.

2 Ağustos 2016 yılında Chornomorets

30 Haziran 2017 yılında Shakhtar D.

1 Temmuz 2017 yılında Anji Mahaçkale

30 Haziran 2018 yılında Shakhtar D.

1 Şubat 2019 yılında Enisey

30 Haziran 2019 yılında Shakhtar D.

1 Temmuz 2019 yılında Rubin Kazan

15 Ağustos 2020 yılında Ufa

28 Ocak 2021 yılında Rubin Kazan

31 Ocak 2021 yılında AEK Atina

14 Ocak 2022 yılında Zorya Luhansk

30 Haziran 2023 yılında AEK Atina

Oleg Danchenko kimdir

Oleg Danchenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleg Danchenko şuan Zorya Luhansk takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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Oleg Danchenko nereli

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