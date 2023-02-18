Dino Zenkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dino Zenkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dino Zenkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dino Zenkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dino Zenkovic 6 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dino Zenkovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dino Zenkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Roltek Dob futbol takımında oynamaktadır. NK Roltek Dob takımına - tarihinde katılmıştır. Dino Zenkovic'nin NK Roltek Dob ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dino Zenkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dino Zenkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dino Zenkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dino Zenkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2022 yılında NK Lesce

30 Haziran 2022 yılında NK Dob

Dino Zenkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dino Zenkovic şuan NK Roltek Dob takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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