Matevz Turkus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matevz Turkus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matevz Turkus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matevz Turkus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matevz Turkus 15 Mayıs 1999 tarihinde Slovenj Gradec şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Matevž Turkuš şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matevz Turkus Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SC3 Football Management yapmaktadır. Matevz Turkus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Roltek Dob futbol takımında oynamaktadır. NK Roltek Dob takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matevz Turkus'nin NK Roltek Dob ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matevz Turkus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matevz Turkus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matevz Turkus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matevz Turkus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağu 2018 yılında NK Bravo

31 Aralık 2018 yılında NK Olimpija

14 Şubat 2019 yılında ND Ilirija

30 Haziran 2019 yılında NK Olimpija

10 Temmuz 2019 yılında NK Fuzinar

10 Haziran 2020 yılında NK Olimpija

4 Eylül 2020 yılında NK Fuzinar

1 Temmuz 2022 yılında Stripfing

1 Ocak 2023 yılında NK Dob

Matevz Turkus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matevz Turkus şuan NK Roltek Dob takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Matevz Turkus Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U17 takımında 17 numaralı formasıyla 24 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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