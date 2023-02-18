Ziga Fermisek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ziga Fermisek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ziga Fermisek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ziga Fermisek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ziga Fermisek 20 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ziga Fermisek Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ziga Fermisek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Roltek Dob futbol takımında oynamaktadır. NK Roltek Dob takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ziga Fermisek'nin NK Roltek Dob ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ziga Fermisek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ziga Fermisek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ziga Fermisek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ziga Fermisek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında NK Radomlje U19

1 Temmuz 2021 yılında NK Radomlje

12 Temmuz 2022 yılında NK Dob

Ziga Fermisek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ziga Fermisek şuan NK Roltek Dob takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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