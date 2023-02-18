Ziga Avbelj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ziga Avbelj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ziga Avbelj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ziga Avbelj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ziga Avbelj 13 Kasım 1996 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ziga Avbelj Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ziga Avbelj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Roltek Dob futbol takımında oynamaktadır. NK Roltek Dob takımına - tarihinde katılmıştır. Ziga Avbelj'nin NK Roltek Dob ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ziga Avbelj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ziga Avbelj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ziga Avbelj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ziga Avbelj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ziga Avbelj şuan NK Roltek Dob takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.