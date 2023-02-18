Lucas Erjavsek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Erjavsek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Erjavsek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Erjavsek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Erjavsek 5 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Erjavšek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Erjavsek Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Erjavsek, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Roltek Dob futbol takımında oynamaktadır. NK Roltek Dob takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Erjavsek'nin NK Roltek Dob ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucas Erjavsek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Erjavsek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Erjavsek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Erjavsek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında NK Dob

Lucas Erjavsek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Erjavsek şuan NK Roltek Dob takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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