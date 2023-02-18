Tibor Gorenc Stankovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tibor Gorenc Stankovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tibor Gorenc Stankovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tibor Gorenc Stankovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tibor Gorenc Stankovic 29 Aralık 1999 tarihinde Ljubljana şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Tibor Gorenc Stankovič şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tibor Gorenc Stankovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Tibor Gorenc Stankovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Roltek Dob futbol takımında oynamaktadır. NK Roltek Dob takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tibor Gorenc Stankovic'nin NK Roltek Dob ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tibor Gorenc Stankovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tibor Gorenc Stankovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tibor Gorenc Stankovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tibor Gorenc Stankovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında NK Domzale U19

1 Eylül 2018 yılında NK Dob

17 Ağu 2020 yılında NK Domzale

28 Temmuz 2022 yılında ND Ilirija

26 Ocak 2023 yılında NK Dob

Tibor Gorenc Stankovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tibor Gorenc Stankovic şuan NK Roltek Dob takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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