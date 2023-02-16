Dominic Baumann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominic Baumann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominic Baumann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominic Baumann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominic Baumann 24 Nisan 1995 tarihinde Wermsdorf şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominic Baumann Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NG360 yapmaktadır. Dominic Baumann, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FSV Zwickau futbol takımında oynamaktadır. FSV Zwickau takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dominic Baumann'nin FSV Zwickau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dominic Baumann Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/baum.9/

Dominic Baumann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominic Baumann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominic Baumann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominic Baumann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında D. Dresden U17

1 Temmuz 2012 yılında D. Dresden U19

1 Temmuz 2014 yılında Dresden

1 Temmuz 2015 yılında Nürnberg II

1 Temmuz 2017 yılında Würzb. Kickers

1 Temmuz 2021 yılında FSV Zwickau

Dominic Baumann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominic Baumann şuan FSV Zwickau takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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