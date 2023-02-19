Emerson Valencia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emerson Valencia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emerson Valencia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emerson Valencia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emerson Valencia 21 Mayıs 2001 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Emerson Estip Valencia Toro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emerson Valencia Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emerson Valencia, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCR Valledupar futbol takımında oynamaktadır. FCR Valledupar takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emerson Valencia'nin FCR Valledupar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emerson Valencia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emerson Valencia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emerson Valencia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emerson Valencia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Valledupar

Emerson Valencia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emerson Valencia şuan FCR Valledupar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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