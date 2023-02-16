Engin Nebioglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Engin Nebioglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Engin Nebioglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Engin Nebioglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Engin Nebioglu 10 Ağu 1997 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Engin Berk Nebioğlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Engin Nebioglu Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Engin Nebioglu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Edirnespor futbol takımında oynamaktadır. Edirnespor takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Engin Nebioglu'nin Edirnespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Engin Nebioglu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/enginnebioglu3/

Engin Nebioglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Engin Nebioglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Engin Nebioglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Engin Nebioglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Şubat 2009 yılında Fenerbahçe Alt.

19 Şubat 2010 yılında Damlaspor Alt

29 Ağu 2012 yılında İstanbul BB Alt

1 Temmuz 2014 yılında Başakşehir U19

29 Aralık 2014 yılında Başakşehir U21

6 Ocak 2017 yılında Darıca GB

7 Temmuz 2017 yılında Başakşehir U21

26 Temmuz 2017 yılında Erokspor

7 Ocak 2019 yılında Başakşehir U21

8 Ocak 2019 yılında Bağcılar SK

5 Temmuz 2019 yılında Başakşehir U21

2 Eylül 2019 yılında Yomra Spor

17 Eylül 2020 yılında İskenderun FK

18 Ocak 2021 yılında Bucaspor 1928

20 Nisan 2021 yılında Kulüpsüz

6 Temmuz 2021 yılında Edirnespor

Engin Nebioglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Engin Nebioglu şuan Edirnespor takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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