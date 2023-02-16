İsmail Karakas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Karakas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmail Karakas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmail Karakas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmail Karakas 8 Ocak 1999 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Türkiye,Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da İsmail Karakaş şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmail Karakas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Asportsmanagement yapmaktadır. İsmail Karakas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belediye Kütahyaspor futbol takımında oynamaktadır. Belediye Kütahyaspor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İsmail Karakas'nin Belediye Kütahyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İsmail Karakas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsmail Karakas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İsmail Karakas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmail Karakas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Trabzonspor U16

1 Temmuz 2015 yılında Trabzonspor U17

1 Temmuz 2016 yılında Trabzonspor U19

5 Mart 2018 yılında Trabzonspor U21

29 Ağu 2018 yılında 1461 Trabzon

2 Temmuz 2019 yılında Trabzonspor U19

28 Ağu 2019 yılında Yomra Spor

30 Aralık 2019 yılında Trabzonspor U19

15 Eylül 2020 yılında Kahta 02 Spor

6 Ocak 2021 yılında Trabzonspor U19

15 Ocak 2021 yılında Çankaya FK

30 Haziran 2021 yılında Trabzonspor U19

7 Eylül 2021 yılında Edirnespor

1 Temmuz 2022 yılında Bld Kütahya

İsmail Karakas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmail Karakas şuan Belediye Kütahyaspor takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İsmail Karakas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Trabzonspor (2011-2018)

Azerbaycan U17 takımında 14 numaralı formasıyla 5 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 17 numaralı formasıyla 31 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.