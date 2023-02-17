Ezequiel Unsain kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ezequiel Unsain Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ezequiel Unsain adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ezequiel Unsain Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ezequiel Unsain 9 Mart 1995 tarihinde Villa Alcaraz şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Luis Ezequiel Unsain şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ezequiel Unsain Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Ezequiel Unsain, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensa y Justicia futbol takımında oynamaktadır. Defensa y Justicia takımına 22 Şubat 2017 tarihinde katılmıştır. Ezequiel Unsain'nin Defensa y Justicia ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ezequiel Unsain Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ezeunsain22/

Ezequiel Unsain Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ezequiel Unsain isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ezequiel Unsain Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ezequiel Unsain futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Newell's

22 Şubat 2017 yılında Defensa

Ezequiel Unsain Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ezequiel Unsain şuan Defensa y Justicia takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Ezequiel Unsain Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U20 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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