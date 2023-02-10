Nazareno Colombo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nazareno Colombo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nazareno Colombo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nazareno Colombo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nazareno Colombo 20 Mart 1999 tarihinde Quilmes şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nazareno Fernández Colombo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nazareno Colombo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dodici yapmaktadır. Nazareno Colombo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensa y Justicia futbol takımında oynamaktadır. Defensa y Justicia takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nazareno Colombo'nin Defensa y Justicia ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Nazareno Colombo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/naza.colombo/

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Nazareno Colombo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nazareno Colombo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.70 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nazareno Colombo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nazareno Colombo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Estudiantes

23 Ağu 2021 yılında Defensa

31 Aralık 2021 yılında Estudiantes

17 Ocak 2022 yılında Defensa

Nazareno Colombo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nazareno Colombo şuan Defensa y Justicia takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Nazareno Colombo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U23 takımında 6 numaralı formasıyla 31 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

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