Facundo Mater kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Mater Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Mater adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Mater Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Mater 23 Temmuz 1998 tarihinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Mater Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Facundo Mater, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Barracas Central futbol takımında oynamaktadır. CA Barracas Central takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Facundo Mater'nin CA Barracas Central ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Facundo Mater Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Facundo Mater isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Facundo Mater Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Mater futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Nueva Chicago

24 Ağu 2020 yılında Argentinos Jrs.

25 Temmuz 2021 yılında Almirante Brown

31 Aralık 2021 yılında Argentinos Jrs.

1 Ocak 2022 yılında Barracas C.

31 Aralık 2023 yılında Argentinos Jrs.

Facundo Mater Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Mater şuan CA Barracas Central takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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