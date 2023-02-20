Fahad Al Johani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fahad Al Johani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fahad Al Johani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fahad Al Johani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fahad Al Johani 26 Ekim 1991 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Fahad Barakah Al-Johani şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fahad Al Johani Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4G Sport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Tai futbol takımında oynamaktadır. Al-Tai takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fahad Al Johani'nin Al-Tai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fahad Al Johani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fahad Al Johani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fahad Al Johani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fahad Al Johani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Al-Tai

1 Temmuz 2019 yılında Abha

1 Ocak 2020 yılında Al-Tai

1 Temmuz 2020 yılında Ohod Al-Medina

1 Ocak 2022 yılında Khaleej

1 Temmuz 2022 yılında Al-Tai

Fahad Al Johani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fahad Al Johani şuan Al-Tai takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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