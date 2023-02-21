Fahad Al Suyayfy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fahad Al Suyayfy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fahad Al Suyayfy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fahad Al Suyayfy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fahad Al Suyayfy 8 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fahad Al Suyayfy Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Raed futbol takımında oynamaktadır. Al-Raed takımına - tarihinde katılmıştır. Fahad Al Suyayfy'nin Al-Raed ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fahad Al Suyayfy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fahad Al Suyayfy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Fahad Al Suyayfy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fahad Al Suyayfy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fahad Al Suyayfy şuan Al-Raed takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.