Francisco Perruzzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Perruzzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Perruzzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Perruzzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Perruzzi 9 Şubat 2001 tarihinde Mendoza şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Perruzzi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Francisco Perruzzi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Lorenzo de Almagro futbol takımında oynamaktadır. CA San Lorenzo de Almagro takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Francisco Perruzzi'nin CA San Lorenzo de Almagro ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Francisco Perruzzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Francisco Perruzzi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Francisco Perruzzi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco Perruzzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında San Lorenzo

Francisco Perruzzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Perruzzi şuan CA San Lorenzo de Almagro takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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