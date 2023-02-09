Gonzalo Lujan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Lujan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Lujan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Lujan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Lujan 27 Nisan 2001 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin,İspanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Lujan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gonzalo Lujan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Lorenzo de Almagro futbol takımında oynamaktadır. CA San Lorenzo de Almagro takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Lujan'nin CA San Lorenzo de Almagro ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Lujan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gonzalo Lujan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gonzalo Lujan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Lujan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında San Lorenzo II

1 Temmuz 2022 yılında San Lorenzo

Gonzalo Lujan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Lujan şuan CA San Lorenzo de Almagro takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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