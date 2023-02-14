Francois Moubandje kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francois Moubandje Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francois Moubandje adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francois Moubandje Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francois Moubandje 21 Haziran 1990 tarihinde Douala şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsviçre,Kamerun uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jacques François Moubandje şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francois Moubandje Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Francois Moubandje, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sion futbol takımında oynamaktadır. FC Sion takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Francois Moubandje'nin FC Sion ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Francois Moubandje Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/moubandjef

http://www.instagram.com/jf.moubandje21/

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http://www.facebook.com/moubandjefrancois

Francois Moubandje Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Francois Moubandje isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Francois Moubandje Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francois Moubandje futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Meyrin FC

1 Ocak 2010 yılında Servette FC

2 Eylül 2013 yılında Toulouse

16 Temmuz 2019 yılında Dinamo Zagreb

3 Eylül 2020 yılında Alanyaspor

30 Haziran 2021 yılında Dinamo Zagreb

12 Ocak 2022 yılında Göztepe

30 Haziran 2022 yılında Dinamo Zagreb

31 Ağu 2022 yılında FC Sion

Francois Moubandje Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francois Moubandje şuan FC Sion takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Francois Moubandje Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Perly-Certoux (bis 10/2000), FC Saint-Jean GE (04/2002 - 08/2003), Servette FC (09/2003 - 08/2006), Meyrin FC (09/2006 - 06/2007)

İsviçre takımında 3 numaralı formasıyla 15 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U21 takımında 11 numaralı formasıyla 10 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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