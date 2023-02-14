Luca Zuffi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Zuffi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Zuffi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Zuffi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Zuffi 27 Mart 1990 tarihinde Bern şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luca Danilo Zuffi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Zuffi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luca Zuffi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sion futbol takımında oynamaktadır. FC Sion takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Luca Zuffi'nin FC Sion ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Luca Zuffi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luca Zuffi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luca Zuffi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Zuffi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında FC Winterthur

1 Temmuz 2012 yılında FC Thun

30 Haziran 2013 yılında FC Winterthur

1 Temmuz 2013 yılında FC Thun

1 Temmuz 2014 yılında FC Basel

1 Temmuz 2021 yılında FC Sion

Luca Zuffi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Zuffi şuan FC Sion takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Luca Zuffi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Oberwil, FC Winterthur

İsviçre takımında 8 numaralı formasıyla 9 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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