Wylan Cyprien kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wylan Cyprien Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Wylan Cyprien kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Wylan Cyprien ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Wylan Cyprien kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wylan Cyprien Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Wylan Cyprien

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wylan Cyprien adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wylan Cyprien Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wylan Cyprien 28 Ocak 1995 tarihinde Les Abymes şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Fransa,Guadeloupe uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Wylan Jean-Claude Cyprien şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wylan Cyprien Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMI SPORTS MANAGEMENT yapmaktadır. Wylan Cyprien, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sion futbol takımında oynamaktadır. FC Sion takımına 10 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Wylan Cyprien'nin FC Sion ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Wylan Cyprien Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/WylanCyprien

http://www.instagram.com/wylancyprien/

Wylan Cyprienboyu ve yaşı kaç

Wylan Cyprien Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Wylan Cyprien isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 18.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Wylan Cyprien Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wylan Cyprien futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında RC Lens U19

11 Mart 2013 yılında Lens

27 Temmuz 2016 yılında OGC Nizza

5 Ekim 2020 yılında Parma

30 Haziran 2021 yılında OGC Nizza

1 Temmuz 2021 yılında Parma

2 Temmuz 2021 yılında FC Nantes

30 Haziran 2022 yılında Parma

10 Ağu 2022 yılında FC Sion

30 Haziran 2023 yılında Parma

Wylan Cyprien kimdir

Wylan Cyprien Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wylan Cyprien şuan FC Sion takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Paris FC (2006-2008), RC Lens (2008-2013)

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Wylan Cyprien nereli

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