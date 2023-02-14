Gaetan Karlen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaetan Karlen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaetan Karlen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaetan Karlen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaetan Karlen 7 Haziran 1993 tarihinde Sion şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaetan Karlen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Atlas Entertainment & Advisory yapmaktadır. Gaetan Karlen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sion futbol takımında oynamaktadır. FC Sion takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Gaetan Karlen'nin FC Sion ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gaetan Karlen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gaetan Karlen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gaetan Karlen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaetan Karlen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FC Sion U21

1 Temmuz 2013 yılında FC Sion

13 Ocak 2014 yılında FC Biel-Bienne

30 Haziran 2014 yılında FC Sion

1 Ocak 2015 yılında FC Thun

31 Temmuz 2015 yılında FC Biel-Bienne

1 Temmuz 2016 yılında Neuchâtel Xamax

1 Temmuz 2020 yılında FC Sion

Gaetan Karlen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaetan Karlen şuan FC Sion takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gaetan Karlen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Conthey

İsviçre U20 takımında 9 numaralı formasıyla 6 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 9 numaralı formasıyla 9 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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