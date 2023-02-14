Mario Balotelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Balotelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mario Balotelli kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mario Balotelli ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mario Balotelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Balotelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mario Balotelli

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Balotelli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Balotelli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Balotelli 12 Ağu 1990 tarihinde Palermo şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen İtalya,Gana uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mario Barwuah Balotelli şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Balotelli Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rafaela Pimenta yapmaktadır. Mario Balotelli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sion futbol takımında oynamaktadır. FC Sion takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mario Balotelli'nin FC Sion ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mario Balotelli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/FinallyMario

http://instagram.com/mb459

http://www.facebook.com/MarioOfficialBalotelli/

Mario Balotelliboyu ve yaşı kaç

Mario Balotelli Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mario Balotelli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 32.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mario Balotelli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Balotelli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2006 yılında Lumezzane

31 Ağu 2006 yılında Inter U19

1 Temmuz 2007 yılında Inter

12 Ağu 2010 yılında Man. City

31 Ocak 2013 yılında Milan

25 Ağu 2014 yılında Liverpool

27 Ağu 2015 yılında Milan

30 Haziran 2016 yılında Liverpool

31 Ağu 2016 yılında OGC Nizza

23 Ocak 2019 yılında Marsilya

18 Ağu 2019 yılında Brescia

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

7 Aralık 2020 yılında Monza

7 Temmuz 2021 yılında Adana Demirspor

31 Ağu 2022 yılında FC Sion

Mario Balotelli kimdir

Mario Balotelli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Balotelli şuan FC Sion takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

USO S. Bartolomeo, USO Mompiano, Pavoniana, Lumezzane, Inter

Mario Balotelli Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İtalya U21 takımında 20 numaralı formasıyla 5 Eylül 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 5 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mario Balotelli nereli

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