Fredys Arrieta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fredys Arrieta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fredys Arrieta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fredys Arrieta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fredys Arrieta 25 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Fredys Miguel Arrieta Acuña şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fredys Arrieta Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fredys Arrieta, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Real Cartagena futbol takımında oynamaktadır. CD Real Cartagena takımına - tarihinde katılmıştır. Fredys Arrieta'nin CD Real Cartagena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fredys Arrieta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fredys Arrieta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fredys Arrieta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fredys Arrieta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fredys Arrieta şuan CD Real Cartagena takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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