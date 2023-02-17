Gabriel Zirngast kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Zirngast Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Zirngast adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Zirngast Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Zirngast 20 Ocak 2002 tarihinde Tulln an der Donau şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Zirngast Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B360 Sports Agency yapmaktadır. Gabriel Zirngast, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LASK futbol takımında oynamaktadır. LASK takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gabriel Zirngast'nin LASK ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Zirngast Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Zirngast isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Zirngast Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Zirngast futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Mart 2014 yılında Langenrohr Jgd

1 Temmuz 2015 yılında FC Tulln Altyapı

15 Temmuz 2016 yılında AKA SV Ried U15

1 Temmuz 2017 yılında AKA SV Ried U16

1 Temmuz 2018 yılında AKA SV Ried U18

1 Temmuz 2019 yılında Ingolstadt U19

1 Temmuz 2021 yılında Ingolstadt II

1 Temmuz 2022 yılında Amateure OÖ

1 Ocak 2023 yılında LASK

Gabriel Zirngast Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Zirngast şuan LASK takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

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