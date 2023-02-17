İbrahim Mustapha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Mustapha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Mustapha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Mustapha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Mustapha 18 Haziran 2000 tarihinde Tamale şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Mustapha Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Arthurlegacy Sports M.L. yapmaktadır. İbrahim Mustapha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LASK futbol takımında oynamaktadır. LASK takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İbrahim Mustapha'nin LASK ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

İbrahim Mustapha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Mustapha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbrahim Mustapha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Mustapha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ocak 2020 yılında Kızılyıldız U19

1 Temmuz 2020 yılında Kızılyıldız

15 Temmuz 2020 yılında Zlatibor

31 Aralık 2020 yılında Kızılyıldız

1 Şubat 2021 yılında Radnicki Srem

31 Aralık 2021 yılında Kızılyıldız

6 Şubat 2022 yılında Novi Pazar

30 Haziran 2022 yılında Kızılyıldız

6 Şubat 2023 yılında LASK

İbrahim Mustapha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Mustapha şuan LASK takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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