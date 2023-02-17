Philipp Ziereis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philipp Ziereis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Philipp Ziereis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Philipp Ziereis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Philipp Ziereis 14 Mart 1993 tarihinde Schwarzhofen şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Philipp Ziereis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Philipp Ziereis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LASK futbol takımında oynamaktadır. LASK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Philipp Ziereis'nin LASK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Philipp Ziereis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pmz14/

http://www.facebook.com/Philipp-Ziereis-1510421675925124/

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Philipp Ziereis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Philipp Ziereis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Philipp Ziereis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Philipp Ziereis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Regensburg U17

1 Temmuz 2010 yılında Regensburg U19

1 Temmuz 2011 yılında Regensburg

1 Temmuz 2013 yılında St. Pauli

1 Temmuz 2022 yılında LASK

Philipp Ziereis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Philipp Ziereis şuan LASK takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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