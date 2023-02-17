Philipp Wiesinger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philipp Wiesinger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Philipp Wiesinger kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Philipp Wiesinger ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Philipp Wiesinger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philipp Wiesinger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Philipp Wiesinger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Philipp Wiesinger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Philipp Wiesinger 23 Mayıs 1994 tarihinde Salzburg şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Philipp Wiesinger Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF yapmaktadır. Philipp Wiesinger, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LASK futbol takımında oynamaktadır. LASK takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Philipp Wiesinger'nin LASK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Philipp Wiesingerboyu ve yaşı kaç

Philipp Wiesinger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Philipp Wiesinger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Philipp Wiesinger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Philipp Wiesinger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağu 2006 yılında Salzburg Alt.

1 Temmuz 2008 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2009 yılında Salzburg U17

1 Temmuz 2010 yılında AKA Salzb. U18

1 Temmuz 2012 yılında FC Anif

15 Temmuz 2013 yılında FC Liefering

8 Ocak 2016 yılında LASK

30 Haziran 2016 yılında FC Liefering

1 Temmuz 2016 yılında LASK

Philipp Wiesinger kimdir

Philipp Wiesinger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Philipp Wiesinger şuan LASK takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Puch (10/2001-), Red Bull Salzburg

Philipp Wiesinger Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avusturya takımında 22 numaralı formasıyla 11 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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Philipp Wiesinger nereli

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