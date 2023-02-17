Thomas Goiginger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Goiginger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Goiginger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Goiginger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Goiginger 15 Mart 1993 tarihinde Salzburg şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Goiginger Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Thomas Goiginger, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LASK futbol takımında oynamaktadır. LASK takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Thomas Goiginger'nin LASK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Thomas Goiginger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Goiginger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Thomas Goiginger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Goiginger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Köstendorf

9 Temmuz 2010 yılında Eugendorf

1 Temmuz 2011 yılında Vöcklamarkt

13 Ocak 2012 yılında Neumarkt

1 Temmuz 2014 yılında Grödig

1 Temmuz 2016 yılında Blau Weiss Linz

1 Temmuz 2017 yılında LASK

Thomas Goiginger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Goiginger şuan LASK takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Thomas Goiginger Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

USV Köstendorf (04/1998-)

Avusturya takımında 16 numaralı formasıyla 19 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.