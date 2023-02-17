Yannis Letard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yannis Letard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yannis Letard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yannis Letard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yannis Letard 18 Ağu 1998 tarihinde Saint-Herblain şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yannis Letard Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carmenta yapmaktadır. Yannis Letard, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LASK futbol takımında oynamaktadır. LASK takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Yannis Letard'nin LASK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yannis Letard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yannis Letard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Yannis Letard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yannis Letard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında EA Guingamp U19

1 Ocak 2017 yılında EA Guingamp B

1 Temmuz 2018 yılında VfR Aalen

4 Temmuz 2019 yılında FC St. Gallen

1 Temmuz 2021 yılında LASK

Yannis Letard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yannis Letard şuan LASK takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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