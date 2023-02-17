Marvin Potzmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marvin Potzmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marvin Potzmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marvin Potzmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marvin Potzmann 7 Aralık 1993 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marvin Potzmann Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAGMAYR Sportmanagement yapmaktadır. Marvin Potzmann, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LASK futbol takımında oynamaktadır. LASK takımına 19 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Marvin Potzmann'nin LASK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marvin Potzmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marvin Potzmann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marvin Potzmann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marvin Potzmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2001 yılında Ollersdorf Alt.

30 Temmuz 2007 yılında Bgld. U15

1 Temmuz 2008 yılında Bgld. U17

1 Ekim 2009 yılında Mattersburg II

1 Temmuz 2010 yılında SV Mattersburg

11 Temmuz 2013 yılında Grödig

1 Temmuz 2015 yılında Sturm Graz

1 Temmuz 2018 yılında Rapid Wien

19 Ağu 2019 yılında LASK

Marvin Potzmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marvin Potzmann şuan LASK takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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