Ganso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ganso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ganso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ganso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ganso 12 Ekim 1989 tarihinde Ananindeua şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Paulo Henrique Chagas de Lima şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ganso Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ganso, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense Football Club futbol takımında oynamaktadır. Fluminense Football Club takımına 31 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Ganso'nin Fluminense Football Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Ganso Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/phganso

http://www.instagram.com/phganso/

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http://www.facebook.com/phganso/?fref=ts

Ganso Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ganso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 18.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ganso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ganso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Santos FC

21 Eylül 2012 yılında São Paulo

21 Temmuz 2016 yılında Sevilla

31 Ağu 2018 yılında Amiens SC

30 Ocak 2019 yılında Sevilla

31 Ocak 2019 yılında Fluminense

Ganso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ganso şuan Fluminense Football Club takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ganso Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tuna Luso, Paysandu Sport Club

Brezilya takımında 7 numaralı formasıyla 10 Ağu 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Brezilya Olimpiyat takımında 16 numaralı formasıyla 26 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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