Lima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lima 11 Haziran 1996 tarihinde Porto Alegre şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Vinícius Moreira de Lima şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lima Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bertolucci Sports yapmaktadır. Lima, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense Football Club futbol takımında oynamaktadır. Fluminense Football Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lima'nin Fluminense Football Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Lima Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lima96/

Lima Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lima isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lima Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Mallorca

29 Ocak 2016 yılında RCD Mallorca B

30 Haziran 2016 yılında Grêmio U20

1 Ocak 2017 yılında Grêmio B

25 Temmuz 2017 yılında Ceará SC

30 Kasım 2017 yılında Grêmio B

1 Ocak 2018 yılında Grêmio

30 Temmuz 2018 yılında Al-Wasl

30 Haziran 2019 yılında Grêmio

17 Temmuz 2019 yılında Ceará SC

28 Şubat 2021 yılında Grêmio

24 Mart 2021 yılında Ceará SC

1 Ocak 2023 yılında Fluminense

Lima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lima şuan Fluminense Football Club takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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