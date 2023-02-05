Fabio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabio 30 Eylül 1980 tarihinde Nobres şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Brezilya,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fábio Deivson Lopes Maciel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabio Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Field Management yapmaktadır. Fabio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense Football Club futbol takımında oynamaktadır. Fluminense Football Club takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Fabio'nin Fluminense Football Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Fabio Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fabiogoleirooficial/

Fabio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fabio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Fabio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 1998 yılında Atlético-PR

1 Aralık 1999 yılında Bandeirante FC

1 Ocak 2000 yılında Cruzeiro

1 Mayıs 2000 yılında Bandeirante FC

1 Temmuz 2000 yılında Vasco da Gama

1 Ocak 2005 yılında Cruzeiro

19 Ocak 2022 yılında Fluminense

Fabio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabio şuan Fluminense Football Club takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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