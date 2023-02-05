Luan Freitas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luan Freitas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luan Freitas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luan Freitas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luan Freitas 20 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Brezilya,Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luan de Freitas Molarinho Chagas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luan Freitas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luan Freitas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense Football Club futbol takımında oynamaktadır. Fluminense Football Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luan Freitas'nin Fluminense Football Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Luan Freitas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/luanfreitas_01/

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Luan Freitas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luan Freitas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Luan Freitas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luan Freitas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Fluminense

Luan Freitas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luan Freitas şuan Fluminense Football Club takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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