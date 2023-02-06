Thiago Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thiago Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thiago Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thiago Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thiago Santos 5 Eylül 1989 tarihinde Curitiba şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Thiago Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thiago Santos Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eleven Soccer yapmaktadır. Thiago Santos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Thiago Santos'nin Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Thiago Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Thiago Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Thiago Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thiago Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Haziran 2013 yılında Araxá

16 Temmuz 2013 yılında Betim EC

1 Ocak 2014 yılında Linense-SP

15 Nisan 2014 yılında América-MG

24 Ağu 2015 yılında Palmeiras

1 Ocak 2020 yılında Dallas

1 Nisan 2021 yılında Grêmio

Thiago Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thiago Santos şuan Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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