Felipe Carballo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Carballo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Carballo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Carballo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Carballo 4 Ekim 1996 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Uruguay,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Felipe Ignacio Carballo Ares şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Carballo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GBG Global Business Group yapmaktadır. Felipe Carballo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Felipe Carballo'nin Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Felipe Carballo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/felicarballo/

Felipe Carballo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Felipe Carballo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Felipe Carballo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Carballo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Nacional

28 Ağu 2017 yılında Sevilla Atl.

18 Ocak 2019 yılında Nacional

31 Aralık 2020 yılında Sevilla Atl.

8 Ocak 2021 yılında Nacional

1 Ocak 2023 yılında Grêmio

Felipe Carballo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Carballo şuan Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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