Bruno Alves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Alves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Alves adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Alves Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Alves 16 Nisan 1991 tarihinde Jacareí şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bruno Fabiano Alves Nascimento şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Alves Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Un1que Football yapmaktadır. Bruno Alves, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Bruno Alves'nin Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bruno Alves Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/brunoalves59/

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Bruno Alves Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bruno Alves isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bruno Alves Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Alves futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında GD Ribeirão

1 Aralık 2011 yılında Figueirense FC

1 Ocak 2012 yılında Metropolitano

1 Mayıs 2012 yılında Figueirense FC

1 Ağu 2012 yılında Barretos-SP

1 Aralık 2012 yılında Figueirense FC

1 Ocak 2013 yılında São José-SP

1 Şubat 2013 yılında Figueirense FC

16 Mart 2013 yılında CRAC (GO)

31 Aralık 2013 yılında Figueirense FC

22 Ağu 2017 yılında São Paulo

25 Ocak 2022 yılında Grêmio

30 Haziran 2023 yılında São Paulo

Bruno Alves Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Alves şuan Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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