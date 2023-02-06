Vina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vina 15 Nisan 1991 tarihinde Curitiba şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Vinícius Goes Barbosa de Souza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vina Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Link yapmaktadır. Vina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ceará Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Ceará Sporting Club takımına 9 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Vina'nin Ceará Sporting Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Vina Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vinicius91vina/

Vina Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Vina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Paraná

1 Ocak 2011 yılında Coritiba FC B

1 Mart 2012 yılında Coritiba FC

1 Haziran 2012 yılında Joinville-SC

31 Ağu 2012 yılında Coritiba FC

1 Şubat 2013 yılında Tupi FC

31 Mayıs 2013 yılında Coritiba FC

1 Ocak 2014 yılında Bento Gonçalves

7 Şubat 2014 yılında Anápolis

1 Nisan 2014 yılında Náutico

1 Ocak 2015 yılında Fluminense

1 Ocak 2016 yılında Atlético-PR

1 Temmuz 2016 yılında EC Bahia

25 Ağu 2016 yılında Náutico

31 Aralık 2016 yılında Atlético-PR

11 Mart 2017 yılında Avaí FC

31 Mayıs 2017 yılında Atlético-PR

1 Haziran 2017 yılında EC Bahia

31 Aralık 2018 yılında Athletico-PR

10 Ocak 2019 yılında Atlético-MG

9 Ocak 2020 yılında Ceará SC

Vina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vina şuan Ceará Sporting Club takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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