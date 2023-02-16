Bruno Uvini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Uvini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Uvini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bruno Uvini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bruno Uvini 3 Haziran 1991 tarihinde Capivari şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Brezilya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Bruno Uvini Bortolança şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bruno Uvini Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GR2 yapmaktadır. Bruno Uvini, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bruno Uvini'nin Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Bruno Uvini Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://twitter.com/brunouvini34
http://instagram.com/brunouvini
Bruno Uvini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bruno Uvini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.
Bruno Uvini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Bruno Uvini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2007 yılında São Paulo U20
30 Haziran 2008 yılında GO Audax
1 Temmuz 2008 yılında São Paulo U20
1 Eylül 2010 yılında São Paulo
1 Şubat 2012 yılında Tottenham Res.
1 Mayıs 2012 yılında São Paulo
31 Ağu 2012 yılında Napoli
31 Ocak 2013 yılında Siena
30 Haziran 2013 yılında Napoli
30 Mart 2014 yılında Santos FC
31 Aralık 2014 yılında Napoli
13 Temmuz 2015 yılında Twente
30 Haziran 2016 yılında Napoli
8 Ağu 2016 yılında Al-Nassr FC
5 Temmuz 2019 yılında Al-Wakrah SC
10 Ocak 2020 yılında Al-Ittihad Club
26 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz
29 Ocak 2021 yılında FC Tokyo
19 Ağu 2022 yılında Kulüpsüz
1 Ocak 2023 yılında Grêmio
Bruno Uvini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bruno Uvini şuan Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Capivari (2000-2005), Pão de Açúcar Esporte Clube (2005-2007), São Paulo FC (2007-2010)
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