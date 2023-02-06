Thomas Luciano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Luciano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Luciano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Luciano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Luciano 14 Ocak 2002 tarihinde Porto Alegre şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Thomas Luciano Trindade Lopes Mathias şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Luciano Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thomas Luciano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Thomas Luciano'nin Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Thomas Luciano Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Thomas Luciano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Thomas Luciano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Luciano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Şubat 2021 yılında Pelotas-RS

30 Nisan 2021 yılında Grêmio U20

30 Haziran 2021 yılında Grêmio B

1 Ocak 2023 yılında Grêmio

Thomas Luciano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Luciano şuan Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımında oynamakta ve 58 numaralı formayı giymektedir.

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